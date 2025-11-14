Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 209,60 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 209,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 208,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.088 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 217,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 115,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 44,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 222,65 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

