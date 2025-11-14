Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag in Rot

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 209,20 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 209,20 EUR ab. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 206,50 EUR. Bei 212,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 101.953 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,40 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. 3,92 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 115,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 80,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,61 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 222,65 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,28 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

