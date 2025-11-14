DAX23.844 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,09 +1,6%Gold4.171 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Vormittag

14.11.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 210,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
211,70 EUR 0,30 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 210,60 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 210,30 EUR nach. Bei 212,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 12.343 Stück.

Bei einem Wert von 217,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,23 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,60 EUR. Abschläge von 45,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 222,65 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Starke Heidelberg Materials-Aktien versuchen erneut Chartausbruch

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen