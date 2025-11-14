Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 210,60 EUR.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 210,60 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 210,30 EUR nach. Bei 212,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 12.343 Stück.
Bei einem Wert von 217,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,23 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,60 EUR. Abschläge von 45,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 222,65 EUR.
Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
