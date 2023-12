Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 81,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 81,42 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,52 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 301.928 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 82,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 1,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 60,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 84,30 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 10,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag schwächer