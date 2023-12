Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag gefragt

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 80,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 80,80 EUR zu. Bei 80,90 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 80,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.155 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,88 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,03 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,30 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.896,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,28 EUR je Aktie belaufen.

