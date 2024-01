Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Montagvormittag zu

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,08 EUR nach oben.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 85,08 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,36 EUR aus. Mit einem Wert von 85,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.336 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,30 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,59 Prozent gesteigert.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren verdient

Heidelberg Materials-Aktie steigt: Heidelberg Materials schlägt Transportgeschäft in Frankreich los

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus