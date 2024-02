Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittag an Fahrt

Heidelberg Materials im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 82,58 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 82,58 EUR. Bei 83,06 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.782 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,73 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 58,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 29,18 Prozent sinken.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,90 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,77 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

