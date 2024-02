Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 82,60 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 82,60 EUR. Bei 83,06 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 128.044 Aktien.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,71 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2022 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

