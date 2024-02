Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Vormittag freundlich

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 82,52 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 82,52 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,82 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.090 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 88,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 6,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 58,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2022 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz wurde auf 4.896,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Heidelberg Materials.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,40 EUR fest.

