Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,26 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 92,26 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 92,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.802 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 93,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,80 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,48 EUR am 20.03.2023. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 57,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,91 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 97,73 EUR angegeben.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,35 Prozent auf 4.896,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,26 EUR je Aktie.

