Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 92,40 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 92,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 92,20 EUR. Bei 92,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.091 Stück gehandelt.

Bei 92,80 EUR erreichte der Titel am 13.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 58,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2022 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,73 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

