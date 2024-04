Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 98,22 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 98,22 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 98,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 97,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.216 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,45 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,43 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 22.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.611,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.523,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Am 08.05.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,33 EUR im Jahr 2024 aus.

