Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 97,40 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 97,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 97,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.783 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,18 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,12 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,71 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 22.03.2024 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.611,00 EUR – ein Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 5.523,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

