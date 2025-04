Aktie im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag gefragt

15.04.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 162,60 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 162,60 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,75 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.892 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 182,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 10,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 170,25 EUR. Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen Buy von Jefferies & Company Inc. für Heidelberg Materials-Aktie Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Heidelberg Materials-Aktie

