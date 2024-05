Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag behauptet

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 102,05 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 102,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 102,35 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,65 EUR nach. Bei 102,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 27.651 Stück.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 1,52 Prozent wieder erreichen. Bei 65,24 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 56,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

