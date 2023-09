Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Freitagmittag an

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 73,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 73,94 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,44 EUR. Zuletzt wechselten 78.981 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 47,06 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,23 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 5.293,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4.427,00 EUR umgesetzt.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

