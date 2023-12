Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag gesucht

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 82,48 EUR nach oben.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 82,48 EUR. Bei 82,72 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.684 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,72 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,29 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 50,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 38,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 84,30 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

