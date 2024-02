Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Freitagmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 84,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,4 Prozent auf 84,64 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,18 EUR. Bisher wurden heute 49.846 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 89,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Der Umsatz wurde auf 4.896,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Heidelberg Materials.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 10,40 EUR je Aktie aus.

