Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 84,98 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 84,98 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 85,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 192.511 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 3,72 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 31,18 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 89,77 EUR angegeben.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,59 Prozent auf 4.896,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 22.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,40 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

