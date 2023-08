Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 77,64 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 77,64 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 77,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 76,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 91.777 Stück.

Am 16.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,15 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 100,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 81,51 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,53 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

