Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 74,56 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,56 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 74,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.023 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,32 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,29 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 45,96 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 10.05.2023. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,91 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

