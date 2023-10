Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag stärker

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,20 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 74,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 3.865 Aktien.

Am 17.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,82 Prozent. Bei einem Wert von 40,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2022). Mit Abgaben von 45,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,26 EUR an.

Am 10.05.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent auf 5.293,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Heidelberg Materials-Aktie steigt: Goldman Sachs-Analyst findet lobende Worte für Heidelberg Materials