Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag im Minusbereich

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 71,36 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 71,36 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 70,92 EUR. Bei 71,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.130 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2022 bei 49,79 EUR. Abschläge von 30,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,01 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 4.896,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

