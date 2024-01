Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Vormittag nach

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 83,40 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 83,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 83,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.208 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2024 markierte das Papier bei 86,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 57,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,49 EUR.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz wurden 4.896,00 EUR gegenüber 4.427,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Heidelberg Materials.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,39 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

