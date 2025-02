Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Montagmittag seitwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 146,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 146,30 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 147,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 145,55 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.314 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,70 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 2,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,18 EUR. Dieser Wert wurde am 16.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 75,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 138,79 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,94 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

