Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Montagvormittag positiv

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 147,20 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 147,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 147,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 146,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.603 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 150,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 2,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 138,79 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren