Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 96,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 96,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 96,98 EUR. Mit einem Wert von 95,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.219 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei einem Wert von 102,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 5,95 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,14 EUR aus.

Heidelberg Materials gewährte am 22.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.611,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.523,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 08.05.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,35 EUR je Aktie aus.

