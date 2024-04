Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Mittwochnachmittag an

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 96,82 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 96,82 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.705 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,81 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 48,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 109,14 EUR.

Am 22.03.2024 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.611,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,35 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

