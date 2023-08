Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 77,68 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 77,68 EUR nach oben. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 77,68 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.658 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 0,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 50,14 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,51 EUR an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.11.2024 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 9,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

