Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials fällt am Donnerstagnachmittag

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 76,84 EUR abwärts.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 76,84 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,64 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,20 EUR. Bisher wurden heute 138.779 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 77,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 98,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 81,51 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 5.523,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,76 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

