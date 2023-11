Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag stärker

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 71,16 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Bei 71,44 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.795 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,78 EUR an. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 8,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 49,79 EUR fiel das Papier am 17.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 30,03 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 83,01 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 21.03.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 10,21 EUR je Aktie aus.

