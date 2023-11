Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 71,06 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 71,06 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,44 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 172.939 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,46 Prozent. Bei 49,79 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 83,01 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 21.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

