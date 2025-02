Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 148,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 148,60 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 148,70 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,70 EUR. Bisher wurden heute 64.498 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 150,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,41 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.02.2024 (83,94 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,30 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,79 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren