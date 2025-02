Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag im Aufwind

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 149,35 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 149,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 150,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 177.382 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 150,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.02.2024 (83,94 EUR). Mit Abgaben von 43,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,30 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren