Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag gefragt

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 147,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 147,80 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 148,20 EUR an. Mit einem Wert von 147,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 6.829 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 1,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.02.2024 bei 83,94 EUR. Abschläge von 43,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,79 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,94 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren