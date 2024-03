Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Mittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 92,12 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 92,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,96 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.236 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,50 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 36,52 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,91 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 97,73 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.896,00 EUR – eine Minderung von 11,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.523,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

