Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 95,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 95,34 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 95,34 EUR ein. Bei 96,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.449 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 46,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,14 EUR an.

Heidelberg Materials gewährte am 22.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.523,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.611,00 EUR ausgewiesen.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Heidelberg Materials dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Abgaben