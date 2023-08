Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag auf rotem Terrain

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 75,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 75,82 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,66 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,36 EUR. Zuletzt wechselten 253.268 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 2,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 81,51 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.523,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Am 07.11.2024 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Heidelberg Materials abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Heidelberg Materials abgeworfen

Heidelberg Materials fordert Reform zum CO2-Speichern in Deutschland