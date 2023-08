Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 76,24 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 76,24 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 76,12 EUR. Bei 76,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.913 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 17.08.2023 markierte das Papier bei 77,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,51 EUR.

Am 23.02.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,53 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

