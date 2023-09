Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 71,26 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 71,26 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,16 EUR nach. Bei 72,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 93.132 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,78 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,15 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 45,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 10.05.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 5.293,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Heidelberg Materials die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 9,71 EUR im Jahr 2023 aus.

