Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 95,46 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 95,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 95,58 EUR. Mit einem Wert von 95,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 3.449 Stück.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,24 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 46,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Heidelberg Materials dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

