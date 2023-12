Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 81,28 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,28 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,12 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 81,36 EUR. Bisher wurden heute 6.388 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei 82,78 EUR markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 37,40 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,30 EUR.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 4.896,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.427,00 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 10,28 EUR je Aktie aus.

