Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 85,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 85,00 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 84,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.823 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,14 EUR an. Gewinne von 3,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,20 Prozent.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 89,77 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 4.896,00 EUR gegenüber 4.427,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2024 erfolgen. Heidelberg Materials dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,40 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

