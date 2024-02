Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 85,46 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 85,46 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 85,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,98 EUR. Bisher wurden heute 191.309 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 88,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,77 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags