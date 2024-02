Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 84,90 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 84,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 84,72 EUR. Bei 84,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.772 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 3,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 45,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 89,77 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,40 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags