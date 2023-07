Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,26 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,26 EUR nach oben. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 72,86 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,50 EUR. Bisher wurden heute 49.190 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 03.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,96 EUR. 5,12 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 86,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,93 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.724,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

HeidelbergCement-Aktie freundlich: Heidelberg Materials wird mit EU-Innovationsfonds gefördert

DAX 40-Papier HeidelbergCement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes HeidelbergCement-Investment eingefahren

HeidelbergCement-Aktie tiefer: HSBC senkt Heidelberg Materials von "Buy" auf 'Hold'