Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 72,38 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 72,38 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,26 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 138.421 Aktien.

Am 17.08.2023 markierte das Papier bei 77,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,94 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 86,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 10.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

