Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 87,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 87,78 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,90 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235.521 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 88,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 0,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 50,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,91 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4.896,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 10,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags