Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Vormittag zu

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 141,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 141,75 EUR. Bei 141,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 7.803 Aktien.

Bei einem Wert von 150,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.02.2024 (83,94 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 40,66 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,30 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,79 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,98 EUR im Jahr 2025 aus.

