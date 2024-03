Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Mittwochmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 93,02 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 93,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 92,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,34 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 40.899 Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,62 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 61,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 97,73 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

